紓解通勤難題 台積部分廠區試行彈性上下班
外傳為紓解員工通勤及竹科交通難題，台積電將針對研發等部分廠區試行彈性分流上下班，員工工作滿八小時即可下班，預計最快2月開始實施，若試行成效佳，將在半年後全面實施。
台積電昨（30）日證實，預計部分廠區或組織將試辦彈性分流上下班，詳細內容及辦法，未來人資單位會再說明。至於晶圓廠產線因24小時生產，相關人員原本就有輪班制度及排班，上下班時間依工作形態分大夜與小夜班等職務類別已錯開。
不只是竹科，全台北中南的科學園區都有塞車的問題，據了解，其他竹科外商、資訊或遊戲公司為解決員工通勤難題，依各家情況均個別實行彈性工時制度，例如微影設備大廠ASML（艾司摩爾）提供彈性工時與每周一日在家上班等措施。
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