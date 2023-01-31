紓解通勤難題 台積部分廠區試行彈性上下班

據彭博社報導，以繁榮與蕭條周期而聞名的存儲晶片行業已經改變了方式。更嚴格的管理和產品的新市場即5G技術和雲服務，將確保公司實現更可預測的收益，在內存公司做出如此聲明後不到一年，這個價值1600億美元的行業正遭受有史以來最嚴重的挫敗之一：庫存晶片過剩，客戶減少訂單，產品價格暴跌。

2023-01-30 22:55