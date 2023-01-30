快訊

開工中了明退休！大樂透億元獎號出爐 百萬紅包自己賺

自殺炸彈客攻擊巴基斯坦清真寺 至少32死147傷「身分多為警察」

休旅車失控「一路衝」橫掃對向車道 公車驚險閃過畫面曝光

行事霸氣果斷！看鴻海電動車策略長關潤的日式風格

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
關潤在2019年請辭服務33年的日產，獲得日本富豪永守重信邀請加入日本電產集團3年，照片為當時發布會盛況。照片/日本電產官網
關潤在2019年請辭服務33年的日產，獲得日本富豪永守重信邀請加入日本電產集團3年，照片為當時發布會盛況。照片/日本電產官網

鴻海（2317）1月30日宣布成功延攬日本資深車業高管關潤（Jun Seki）任電動車策略長，雖台灣對這位日產老將十分陌生，但他或將是鴻海取得開啟日本商社生意關鍵鑰匙；特別是，關潤職業生涯十分戲劇性，2019年他曾是接掌日產社長暨執行長呼聲最高、卻意外落選的候選人。

關潤服務日產33年，這位日產高管過去在台灣知名度不高，但在日本車界卻赫赫有名，職場幾度峰迴路轉，相當有戲劇化。根據《日經》報導，關潤幼年家庭的經濟並不富裕，因父親身體不佳，靠母親賺錢養家，為了不增加家裡負擔，他很早就選擇公費念書管道，並早早進入職場，外界對他得評價是：善於管理，數字觀念很強。

關潤從1986年就加入日產服務，當時他年僅25歲，正是前景無限的日產新血，隨後在管理職爬升，歷任英國、北美、亞太、及東風汽車（中國大陸）總裁等職位，由於技術研發背景出身，又是從關鍵的驅動生產技術單位起家，2019年時他已是雷諾日產三菱聯盟高級副總裁。

2018年日產前法籍執行長戈恩爆發財務醜聞潛逃出境，前社長兼CEO西川廣人也在2019年因股票升值權（SAR）爭議請辭，留下爛攤子。董事會短暫接手後，就立刻籌組指名委員會進行徵選，當時3位執行長候選人中，除關潤，還有執行董事內田誠及三菱首席營運長阿什瓦尼•古普塔（Ashwani Gupta）。

從「技術的日產」封號即可得知，日產汽車一直以技術研發自傲，過去汽車許多設計如電動折疊後視鏡就是日產所創，關潤剛好具備技術背景，且2019年才年僅58歲正值壯年，資歷符合日產會長兼執行長過去拔擢偏好，加上日產資歷33年，當時可說是接班呼聲最高的人選。

但最後關潤卻只拿到「第三把手」角色。日產臨時董事會通過由比關潤更晚加入日產，且非技術背景的內田誠接任社長兼CEO，當時外界有不少討論，解讀為此舉是考量維繫日產與雷諾關係，且內田誠當年僅53歲更年輕，加上雷諾大股東雷諾董事長盛納德意見也有相當關鍵份量。

金牛座的關潤，在這份人事令發布不到一個月後，就請辭離開日產，而新的身份是汽車零組件大廠日本電產社長。他對於突然離開日產，解釋純粹是為珍惜職涯中能統領一家公司前進的機會，這與日媒對他的評價是：「與其找人商量，更喜歡自己決斷」的霸氣性格描述相當呼應。

不過考驗仍接踵而來，2020年關潤上任後就先面臨COVID-19疫情，雖他在任內積極加速佈局電動車產業，2021年任內推動日電產與鴻海及鴻華先進合資成立馬達電機及車用電機產品研發銷售公司，但2022年因中國大陸封城，供應鏈不順，獲利大降，當初盛情邀關潤接CEO的日本電産會長永守重信決重出江湖掌執行長，關潤則黯然離職。

現在關潤決定跟擅長製造的鴻海集團合作，一位是最懂汽車生態與汽車結構的老手，一家是最懂供應鏈管理與生產的製造巨頭；再過三個多月，關潤將迎來62歲生日，這位車業老將歷經職場起伏，外界都在關注這次加入鴻海集團能帶來什麼化學效應。

鴻海邀請前日產高管關潤加入擔任電動車策略長。圖/日本電產官網
鴻海邀請前日產高管關潤加入擔任電動車策略長。圖/日本電產官網

鴻海 日本

延伸閱讀

比亞迪：勇奪2022年全球電動車銷量冠軍 利潤暴增4倍

紐約市要求Uber、Lyft等車輛共享服務 必須在2030年以前全面改用電動車

鴻海傳與通用電動車洽談代工

富鼎製程技術 鴻海電動車搶單關鍵

相關新聞

2月開放部分員工彈性上下班？ 台積電傍晚回應了

外界傳出台積電（2330）2月將開放部分非產線員工彈性上下班，引發討論，面對記者詢問，台積電今日傍晚指出，「預計會有部分...

iPhone 15 Pro系列供應花落誰家？ 法人：鴻海仍是最大受益者

市調機構TrendForce指出，富士康一直是iPhone Pro系列獨家組裝廠，蘋果基於風險控管，原本即有意找尋其他業者加入生產組裝行列，計畫在iPhone 14 Pro系列試行。富士康鄭州廠事件爆發後，推動立訊成為iPhone 15 Pro Max組裝廠商之一，但iPhone代工廠仍位於中國大陸，越南廠以蘋果周邊為主，尚無iPhone產線規劃。

PC供應鏈加速去中化 施振榮：台商問題不大

個人電腦（PC）品牌大廠傳出加速供應鏈移出中國，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，資通訊業的供應鏈區域化和當地化已行之多年，...

鴻海宣布延聘關潤 擔任鴻海電動車策略長

鴻海（2317）今（30）日宣布，將於2月1日起延攬關潤（Jun Seki）先生擔任集團電動車策略長(Chief Str...

開工禮！ 台積電將實施「彈性上下班」制

台積電證實，最快從2月起試行「彈性上下班制」，半年後可望全面實施，以緩解科學園區嚴重的堵車問題，同時也滿足員工接送小孩的需求。

施振榮：英特爾虧損是警訊 顯示PC產業已經飽和了

英特爾公司（Intel）近期公布虧損財報，且預期本季也將續虧，由於英特爾為PC行業風向球之一，也引起業界擔憂。對此，宏碁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。