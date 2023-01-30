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台積電：預計部分廠區、組織陸續試辦「彈性分流」上下班

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

台積電（2330）今（30）日表示，預計會有部分廠區、組織陸續試辦彈性分流上下班，詳細內容及辦法HR（人資）之後會再說明。

媒體今日報導，護國神山台積電將送給員工新春禮，預計最快將於2月起，試行「彈性上下班」制，半年後可望全面實施，以紓解科學園區上下班塞車的問題，尤其是竹科最為大塞車。

台積電表示，由於終端市場需求疲軟及客戶去化庫存影響，預期今年首季營收將約167億至175億美元。以中間值171億美元計算，將季減約14.2%。由於產能利用率降低，和3奈米量產初期未達經濟規模影響，首季毛利率將約53.5%至55.5%，營業利益率將約41.5%至43.5%。

台積電表示，今年不計記憶體的半導體產業營收恐將減少4%，其中晶圓代工業營收將減少3%，但是台積電今年營收將微幅成長。

台積電 營收

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