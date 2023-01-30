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台積電2月開放部分員工彈性上下班？公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

外界傳出台積電（2330）2月將開放部分非產線員工彈性上下班，引發討論，面對記者詢問，台積電今日傍晚指出，「預計會有部分廠區/組織陸續試辦彈性分流上下班，詳細內容及辦法HR之後會再說明。」

另據了解，台積電產線因24小時不停相關人員本就有輪班制度與相關排班，上下班時間按照工作形態大夜與小夜班等類別已錯開，另外其餘竹科公司與其他非竹科外商資訊/IT公司乃至遊戲公司已有個別實行彈性工時行之多年，但仍多非產線/設備相關人員，台積電後續部分廠區/組織陸續試辦彈性分流上下班情況尚待說明。

《自由時報》則報導台積電將針對研發等部分廠區試行彈性分流上下班，可選上班時間三個時段並在工時滿8小時就可下班，換算若7點半上班扣除休息時間最快4點半可下半。

台積電 工時 竹科

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