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存儲行業歷史性崩盤 對內存企業造成打擊

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報導，以繁榮與蕭條周期而聞名的存儲晶片行業已經改變了方式。更嚴格的管理和產品的新市場即5G技術和雲服務，將確保公司實現更可預測的收益，在內存公司做出如此聲明後不到一年，這個價值1600億美元的行業正遭受有史以來最嚴重的挫敗之一：庫存晶片過剩，客戶減少訂單，產品價格暴跌。

報導稱，這場史無前例的危機不僅耗盡了行業領導者SK海力士和美光科技的資金，還動搖了這些公司的供應商，削弱了依賴技術出口的亞洲經濟體，並迫使少數剩餘的內存廠商結成聯盟，甚至結成聯盟考慮合並。

三星電子及其競爭對手生產的每一塊芯片都在虧損。他們今年的集體經營虧損預計將達到創紀錄的50億美元。庫存增加了兩倍多，達到三到四個月的供應量，創下紀錄。

不過，三星仍是唯一一家總體上來說沒有受到影響的內存公司，這要歸功於其龐大且多元化的業務，但其半導體部門也將走向虧損。本周二三星將公佈第四季度財報，隨後召開電話會議，分析師可能會質疑其產能管理計劃。

美光是一家美國存儲晶片製造商，該公司上月底表示，除了減產外，還將削減新廠房和設備的預算。CEO Sanjay Mehrotra表示，行業發展本身的速度將取決於公司的同行採取類似行動的速度。

此外，SK海力士也削減了投資並縮減了產量。該公司庫存過剩的部分原因是其收購了英特爾公司的閃存業務──該交易是在行業衰退之前達成的。

內存行業在歷次經濟低迷時期都有併購，這次也不例外。知情人士本月表示，NAND製造商西部數據和鎧俠的交易談判正在取得進展。

延伸閱讀

中美及本土競爭對手夾擊，三星電子在內存芯片領域面臨嚴峻挑戰

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