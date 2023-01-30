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開工禮！ 台積電將實施「彈性上下班」制

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圖為新竹科學園區的台積電12廠。(聯合報系資料照片)
圖為新竹科學園區的台積電12廠。(聯合報系資料照片)

集微網消息，據自由時報報導，台積電證實，最快從2月起試行「彈性上下班制」，半年後可望全面實施，以緩解科學園區嚴重的堵車問題，同時也滿足員工接送小孩的需求。

據了解，台積電部分廠區將試行「彈性上下班」分流制，上班分7點半、8點半、9點半三個時段，扣除中午吃飯與休息1個小時，滿8小時即可下班。若試行成果好，將在半年後全面實施。

由於新竹科學園區發展成熟，員工、廠商組成龐大，因此上下班時間堵車問題，下雨天又更嚴重，即使經過多方努力，長年來都無法徹底解決，如今台積電率先實施彈性上下班制，若能吸引其他廠商跟進，堵車問題有望獲得緩解。

台灣科學園區同業公會秘書長張致遠肯定台積電率先將試行彈性上下班制，希望能帶動科學園區全面實施。他表示，政府部門三方攜手，通過政策擬定獎勵措施，將有助吸引廠商全面跟進實施彈性上下班制，新竹科學園區的堵車問題可迎刃而解。

據悉，新竹科學園區（簡稱竹科），是台灣的第一座科學園區，園區內廠商以經營電子代工服務為主，為全球高科技代工產業的主要科技重鎮之一，亦有台灣矽谷之稱，成立至今有400家以上高科技代工業、服務業廠商進駐。

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