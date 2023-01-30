歐盟深思熟慮通過晶片法 陳冲：台灣且戰且走豈是戰略？

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，農曆春節期間，同一天在網路上看到兩則新聞，頗有感觸，一是歐盟將在2月中旬通過晶片法，另一則是府方證實新閣揆人選，這兩則看似風馬牛不相及的新聞，到底有啥關聯？

European Chips Act是人多嘴雜的歐盟，難得有高度共識的法案，終極目標在追求歐洲晶片供應鏈的自主，此次1月下旬IEC通過的條文之所以受人矚目，當然是其中所謂「晶片外交」的文字，其大意略為：歐盟應尋求與理念相近的戰略夥伴合作，例如擁有半導體優勢的美國、日本、韓國以及台灣，透過「晶片外交倡議」以強化供應安全，因應斷鏈危機。

歐盟此舉顯然是在呼應2022年8月美國通過的晶片暨科學法，拜登簽署該法時，係由國務卿發布新聞稿，外交戰略意味十足，相對歐盟係由產業暨能源委員會主導，只是在條文中安插Chip diplomacy，技巧上自然較為高明。

陳冲說，年假最後一天（1/29）見到美日荷達成共識，禁止向中國輸出晶片光刻機，代表發言的竟是歐盟內部市場負責人，其中奧妙，只能會心一笑。

陳冲指出，早在去年開春，新世代金融基金發表專文，其中即提及2021年3月9日歐盟曾發布2030 Digital Compass綱領，中間揭示2030年歐盟半導體產量必須倍增，並且要達到全球產量的20%，充分凸顯歐洲發展數位資產的企圖心。今年基金第一篇專文，「台灣需要數位羅盤」，就呼籲要有台灣版的Digital Compass，藉以指出大政方向，勾畫出台灣的數位藍圖，並且在政府、產業、人才、技術層面都要有量化的目標。

其實兩年前歐盟羅盤在Skill、Infrastructure、Business、Government四方面切入的方法論，就算抄襲，也應該是不錯的模仿對象。數位發展部籌備經年，為何不此之圖？

這一年來，看到歐美連續積極出招，開口閉口就是Diplomacy，此中必有權謀，難免就想到未來世界數位版圖佔有率的消長，國家數位政策豈能從麵線平台起步，且戰且走？至於在產業創新條例中對「國際供應鏈關鍵地位」企業，提高投抵比率，更是見樹不見林，欠缺全面思考，在戰略思維上恐怕要再加強。

總統府發言人表示，1月25日總統徵詢當事人意見後已確定院長人選，同一新聞中也提到一些留任離任閣員：陳冲認為，其中最有趣的是，內定副閣揆為符合國民體育法規定，早於一個月前即辭去才就任不久的足協理事長職務，問題是依法組閣是院長職權，理應由院長力邀的副院長，難不成是院長出爐前一個月即已定案？難道連假裝內閣是院長籌組的憲政程序都省略了？這與歐盟尊重法制，而為確保晶片供應鏈的安全，釐訂戰略，步步為營，兼顧集體安全及個別成員國立場 ，並未急就章、便宜行事，顯然不同。

晶片外交，不是新名詞，早在2020疫情初起時，就有歐美學者倡議，2021年底漸次成形，其實這與晚近流行的friend-shoring、near-shoring、reshoring等名詞，異曲同工，欲藉地緣政治扭曲比較利益，因縱橫捭闔而裂解地緣經濟，IMF 、WTO等以經濟功能為主的國際組織，並不以為然，但這就是國際現實，對天然資源短缺、倚重國際貿易的台灣，影響當然最烈，如何因應，事關整體長期福祉，恐怕是需要全民討論謀求共識。