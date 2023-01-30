汎銓第4季合併營收達4.72億元 每股稅前盈餘2.66元歷年單季新高

半導體材料分析（MA）大廠汎銓（6830）今日結算2022年第4季合併營收達4.72億元、稅前盈餘1.15億元、均繳出歷年單季新高表現，每股稅前盈餘2.66元；2022年稅前盈餘3.72億元，每股稅前盈餘達8.62元，再創歷史新高。

汎銓2022年全年合併營收達17.26億元，年增17.4%，稅前淨利3.72億元，年增26.2%，每股稅前每股盈餘達8.62元，年增18.9％，再創新高。

汎銓表示，公司戮力深化材料分析(MA)業務於專業分析工法、關鍵專利佈局、檢測分析人員招募與良好培訓制度等全方位布局，受惠整體檢測分析規模量能放大效益，2022年第四季整體毛利率達44.61％，已連續兩季單季毛利率刷新歷年單季新高。

展望2023年第一季，雖適逢農曆春節工作天數相對較少影響，惟看好國際半導體大廠仍加大資本支出以深化先進製程研發投入，且下世代半導體新技術節點與環繞式閘極(GAA)電晶體結構將明顯帶動大量的材料分析需求，使得半導體上中下游客戶委案需求能見度相當高，隨著擴充檢測分析設備陸續到位、兩岸專業檢測分析人才增加，有助於持續拉升汎銓兩岸材料分析檢測量能，整體營運將淡季不淡。