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IDC報告：去年智慧機出貨 十年最低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

研調機構IDC昨（26）日最新報告指出，去年第4季全球智慧手機出貨量僅略高於3億支，年減18.3%，衰退幅度歷年最大；2022年全球總出貨量降至12.1億支，下探近十年低點。

由於上季數字慘澹，IDC預告，這讓原本預期今年市場回升的局面面臨嚴重考驗。業界認為，智慧手機市況逆風不見改善，對供應鏈非好事，包括鏡頭廠大立光、晶片廠聯發科等都將承壓。

大立光董事長林恩平先前已預告，手機市場需求惡化，庫存嚴重，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀。

聯發科受智慧手機市況不振干擾，去年第4季營收1,081.94億元，低空飛過財測低標，季減23.8％，是該公司近14年來單季營收最大季減幅度，並較前年同期衰退15.9％。聯發科訂2月3日召開法說會，法人關注智慧手機市況、價格競爭策略與公司營運展望等議題。

IDC指出，去年第4季全球智慧手機出貨量為3.003億支，年減18.3%；2022年總出貨量為12.1億支，下探2013年以來最低量，「原因是消費者需求大幅下降、通膨和經濟不確定性」。

智慧手機 聯發科

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IDC：全球上季智慧手機出貨衰減18% 歷來最糟單季減幅

台積電、聯發科獲利減幅恐比預期更糟 彭博：面臨更大的庫存去化壓力

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大立光林恩平：需求惡化 手機廠幾乎都非常悲觀

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