聽新聞
test
0:00 / 0:00
IDC報告：去年智慧機出貨 十年最低
研調機構IDC昨（26）日最新報告指出，去年第4季全球智慧手機出貨量僅略高於3億支，年減18.3%，衰退幅度歷年最大；2022年全球總出貨量降至12.1億支，下探近十年低點。
由於上季數字慘澹，IDC預告，這讓原本預期今年市場回升的局面面臨嚴重考驗。業界認為，智慧手機市況逆風不見改善，對供應鏈非好事，包括鏡頭廠大立光、晶片廠聯發科等都將承壓。
大立光董事長林恩平先前已預告，手機市場需求惡化，庫存嚴重，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀。
聯發科受智慧手機市況不振干擾，去年第4季營收1,081.94億元，低空飛過財測低標，季減23.8％，是該公司近14年來單季營收最大季減幅度，並較前年同期衰退15.9％。聯發科訂2月3日召開法說會，法人關注智慧手機市況、價格競爭策略與公司營運展望等議題。
IDC指出，去年第4季全球智慧手機出貨量為3.003億支，年減18.3%；2022年總出貨量為12.1億支，下探2013年以來最低量，「原因是消費者需求大幅下降、通膨和經濟不確定性」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言