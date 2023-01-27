晶圓代工去中化布局 降低風險

儘管現階段晶圓代工產業面臨半導體庫存調整壓力，陷入周期性調整，業界認為，隨著美中緊張局勢未見減緩，整體市場「一分為二」，形成大陸和非大陸市場兩種格局，多數晶圓廠／整合元件廠（IDM）為避免斷鏈危機，對台廠的依賴只增不減，將是台系業者長線重要的營運動能。

業界研判，雖然訂單重新配置需要一段時間，但這樣結構性的走向，就算面臨產業衰退期，聯電、力積電、世界先進等台廠的晶圓平均售價（ASP）仍可以維持穩定。

就短線景氣來看，2023年首季除了面臨傳統淡季壓力之外，還有客戶持續庫存調整的影響，晶圓代工廠產能利用率普遍下滑。

目前主要晶圓代工廠當中，僅龍頭廠台積電喊出今年全年營收可望微幅成長。聯電則預估，今年全球半導體產業營收將下滑1%至3%，晶圓代工產業營收估衰退4%至6%，該公司因成熟製程比重高，估計全年營運表現將低於晶圓代工產業平均數，衰退幅度約低十位數百分比（約11%至13%）。

力積電也坦言，衰退3%不會是底線。世界先進則推估，2023年景氣仍需觀察全球經濟因素，包括GDP、能源價格、通貨膨脹與中國大陸復甦時間、力道影響，有可能呈現「先冷後溫熱」的態勢。

總結來說，今年半導體產業持續面對全球總體經濟不佳的衝擊，相關業者營運備受挑戰，不過在美中角力戰延續，半導體市場「一分為二」的局面更加白熱化，推升訂單挪移至台廠，有望為聯電、力積電、世界先進注入暖流。