太陽能、LED 營運趨勢一熱一冷

太陽能與LED產業今年表現冷熱不同調，太陽能在全球ESG風潮下，產業趨勢持續正向；LED因不少應用來自消費性電子，今年上半年仍處於去化庫存階段，下半年才有機會回升。

全球再生能源趨勢興起，國內太陽能產業今年展望持續看好，包括元晶、聯合再生、茂迪、安集等四大廠已積極擴產、升級產品線規格，以滿足客戶需求，過年期間也全力趕工出貨，顯示市場相當火熱。

據了解，國內太陽能廠因應客戶需求，今年春節假期生產線不停機，加班趕工出貨，打破過往首季傳統淡季狀況。

LED市況迄今已低潮約一年，多數業者對產業回升多持保守看法，預估下半年回溫機會較大。不過，業者也強調，雖然LED產業打底、庫存去化時間較長，但可預期的是，產業需求及價格再下探的空間已有限。

LED應用方面，背光應用和3C產品，預期回升速度和力道相對落後，包括聯嘉、艾笛森、弘凱及佰鴻等將營運重心轉向車用市場，預料回升速度較快。