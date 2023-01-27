面板雙虎 期待下季飛來春燕

受通膨影響導致終端品牌產品銷量不振，連帶波及面板及上游驅動IC廠營運走弱，2022年底雖然先後有一波電視面板及IT用面板小急單出現，但後繼乏力。展望2023年首季，面板廠仍將面臨傳統淡季，並開啟「度小月」模式，第2季終端市場庫存能否順利去化，將成為下半年迎接傳統旺季到來的必要條件。

僅管2023年初市況不確定性仍大，群創總經理楊柱祥認為，只要第1季庫存能有效去化，第2季就可望盼來「春江水暖鴨先知」的景氣春訊，準備迎接第3季產業旺季。

友達董事長彭双浪則認為，面板產業景氣是以L型急墜式修正，去年下半年已到達谷底，未來只會更好，不會再下修。目前市場仍持續進行庫存調整，今年面板產業回升的步調，則需密切觀察庫存調整情況而定。隨著供應鏈重新洗牌解構並重構後，友達一定會更接近市場，2023年將拍板北美設廠計畫。

然而，2023第1季是傳統淡季，法人估面板雙虎仍面臨單季虧損逾百億元、連四季虧損壓力。