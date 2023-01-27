記憶體 年中才有機會好轉

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

全球記憶體市場自去年上半年過後一路下滑，由於消費性電子需求仍疲弱，業者預期，今年中才有機會看到好轉跡象。

受市況不振衝擊，SK海力士、美光、南亞科等國內外主要DRAM廠都已啟動減產。南亞科去年第4季受DRAM價量同步下滑影響，單季稅後淨損11.51億元，每股淨損0.37元，為十年來首見單季虧損。

南亞科總經理李培瑛直言，本季DRAM報價跌幅可望縮減，但營運仍有壓力，虧損可能再擴大，估市場需求低迷情況至少持續一至二季。

威剛董座陳立白認為，雖然消費性電子產品需求受影響，但對記憶體前景不悲觀，目前上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產能、縮減資本支出與穩住價格為當務之急，預期上半年DRAM價將回穩，但上半年NAND Flash價格仍有下探空間。

研調機構集邦科技預期，本季DRAM價格跌幅估收斂到13%至18%，但集邦也示警，目前仍無法看到產業景氣下行周期的終點。

南亞科 DRAM 記憶體

延伸閱讀

因應晶片不景氣 三星傳調整生產計畫 SK海力士減產

威剛、十銓 拚回成長軌道

全民權證／群聯 選價內外20%

電動海力士蓄勢待發　純電版Toyota Hilux概念車於泰國首度亮相！

相關新聞

晶圓代工海外擴產 動了

全球地緣政治議題持續增溫，台灣晶圓代工廠因應客戶需求，海外布局動起來。在一哥台積電領頭於美、日等非兩岸地區建廠之後，主攻...

伺服器產業蛻變點將篇／伺服器系統商 六強擁利基

台灣伺服器組裝力稱霸全球穩居九成市占，客戶包括品牌客戶及巨型雲端資料中心大廠，其中鴻海營收逼近兆元居首，英業達專注主機板...

記憶體 年中才有機會好轉

全球記憶體市場自去年上半年過後一路下滑，由於消費性電子需求仍疲弱，業者預期，今年中才有機會看到好轉跡象。

太陽能、LED 營運趨勢一熱一冷

太陽能與LED產業今年表現冷熱不同調，太陽能在全球ESG風潮下，產業趨勢持續正向；LED因不少應用來自消費性電子，今年上...

手機零組件 蘋果進化引爆話題

全球手機市場去年冷風颼颼，銷售量持續下滑，蘋果、三星等巨頭也啟動減產，降低市場風險，並加速去化庫存速度，蘋果下半年將推出...

面板雙虎 期待下季飛來春燕

受通膨影響導致終端品牌產品銷量不振，連帶波及面板及上游驅動IC廠營運走弱，2022年底雖然先後有一波電視面板及IT用面板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。