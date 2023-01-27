記憶體 年中才有機會好轉
全球記憶體市場自去年上半年過後一路下滑，由於消費性電子需求仍疲弱，業者預期，今年中才有機會看到好轉跡象。
受市況不振衝擊，SK海力士、美光、南亞科等國內外主要DRAM廠都已啟動減產。南亞科去年第4季受DRAM價量同步下滑影響，單季稅後淨損11.51億元，每股淨損0.37元，為十年來首見單季虧損。
南亞科總經理李培瑛直言，本季DRAM報價跌幅可望縮減，但營運仍有壓力，虧損可能再擴大，估市場需求低迷情況至少持續一至二季。
威剛董座陳立白認為，雖然消費性電子產品需求受影響，但對記憶體前景不悲觀，目前上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產能、縮減資本支出與穩住價格為當務之急，預期上半年DRAM價將回穩，但上半年NAND Flash價格仍有下探空間。
研調機構集邦科技預期，本季DRAM價格跌幅估收斂到13%至18%，但集邦也示警，目前仍無法看到產業景氣下行周期的終點。
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