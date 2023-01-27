PC產業 寄望下半年旺季到

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
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個人電腦（PC）品牌與代工業者對2023年上半年業績展望偏向保守，並寄望下半年旺季來臨，能帶動PC產品出貨量回升，整體來看，2023年PC相關產品出貨將較2022年小幅衰退。

品牌廠商方面，華碩共同執行長胡書賓先前直言，「2023年PC產業整體仍處於衰退狀況，預估衰退幅度高個位數、甚至雙位數」。

宏碁2022年較同業率先調整庫存，因此提前走出高庫存問題。目前宏碁庫存調整已告尾聲、達到健康水準。不過，受中國大陸疫情再起影響，在供應鏈產能受限下，宏碁上季仍有7%訂單無法滿足，將遞延到本季出貨。

代工廠方面，廣達表示，2023年整體市況仍低迷，筆電出貨將再較2022年小幅下滑，整體筆電出貨量仍將高於疫情前水準。仁寶認為，今年上半年筆電產業需求不振，預估要到下半年傳統旺季來臨，需求才會回升。

緯創表示，第1季為傳統淡季，加上春節工作天數少，預期筆電、顯示器出貨季減一成以上，桌機持平，伺服器有成長動能、也可能有季節性衰退；2023年全年各產品線應是逐季成長。英業達表示，2023年伺服器持續以兩位數成長，筆電高個位數成長，智慧裝置因為導入新客戶與新產品也將成長，在三大產品線推升下，看好今年業績展望。

筆電 宏碁 疫情

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