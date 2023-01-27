手機零組件 蘋果進化引爆話題

全球手機市場去年冷風颼颼，銷售量持續下滑，蘋果、三星等巨頭也啟動減產，降低市場風險，並加速去化庫存速度，蘋果下半年將推出的iPhone 15將迎來史上最大升級，外界期盼引領手機產業重回成長軌道。

不過，全球手機鏡頭龍頭大立光董事長林恩平在元月12日的法說會上示警，相較三個月前，目前手機市場庫存去化狀況沒有變好，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀，沒看到樂觀的業者，預估1月拉貨動能較去年12月差，2月也會比元月差。

林恩平此話一出，為智慧手機市況復甦蒙塵。不過，研調單位仍對今年手機市場回溫持正向看法。

值得注意的是，雖然今年全球手機市場上半年需求呈現平緩或小幅成長，但新興市場因手機開始升級到5G，成長力道有機會轉強，但實際貢獻度仍然要視全球升息狀況而定。尤其蘋果秋季發表的iPhone 15新機傳將有大幅改版，更讓市場關注其為市場買氣帶來的正面激勵效果，iPhone鏡頭供應商的玉晶光也看好今年手機鏡頭升級趨勢。

外界預期，去年來受通膨升溫、俄烏戰爭、大陸封控等影響，全球手機產業吹寒流，外界期待今年下半年蘋果新一代iPhone迎來大升級，激勵果粉歸隊，引領一波換機潮。