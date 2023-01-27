科技業兔年景氣 先蹲後跳

經濟日報／ 本報綜合報導

面臨通膨、升息、疫情等多重挑戰，手機、筆電等終端市場需求不振，2022年下半年起科技業景氣急轉直下，半導體、面板、記憶體等產業成為重災區，如何去化庫存成為各大廠當務之急。業界普遍預期，2023年上半年市況仍處於谷底整理期，最快第2季末、第3季有望觸底反彈。

全球手機市場面臨前所未有的寒冬挑戰，連蘋果都難倖免，外界寄望，今年iPhone 15旗艦新機將首度搭載潛望式鏡頭，隨蘋果新機「有感」升級，有望刺激果粉歸隊，再掀換機潮，鏡頭雙雄大立光、玉晶光受惠大。

半導體產業走過疫情紅利帶來的缺貨大多頭，市場預期，2023上半年持續庫存調整，樂觀派預期第2季庫存去化可告一段落，非消費應用能見度也較佳。長期維持成長趨勢的資料中心及伺服器等，有機會在第2季提前升溫，因通膨及升息造成消費者購買力下降，電視機及機上盒出貨下滑，儲存裝置需求疲弱，惟網通及車用產品需求回穩。

晶圓代工龍頭台積電預期，2023年半導體產業恐陷入衰退，但台積電仍會追求成長。台積電總裁魏哲家於元月12日的法說會中指出，目前看今年記憶體之外的半導體產業將年減4%，晶圓代工產業則下滑3%。現階段不僅終端消費市場疲軟，資料中心相關領域也開始轉弱。隨著客戶和供應鏈持續採取因應措施，預期半導體供應鏈庫存將在上半年大幅降低，以平衡到更健康的水準。

世界先進董座方略表示，2023下半年景氣需求可望回溫，但回溫力道應視全球經濟情勢、能源價格、通膨及大陸經濟復甦等情況而定。由於客戶於2022年中開始調整庫存，預期2023年第2季庫存水位可望接近正常。

因應市況急凍，記憶體大廠美光、南亞科已展開減產，全球記憶體龍頭三星則宣稱持續擴產，不過預期也討不到便宜。

PC產業方面，經歷2022年下半年需求「急凍」，邁入2023年，產業仍處於低檔，截至今年首季，PC整體市場仍將處於清理庫存階段，業界預期，PC庫存清理約第2季底完成，隨開學季來臨，PC傳統旺季到來，下半年市場需求有機會止跌回升。

相較之下，全球太陽能市場需求持續火熱，國內模組廠紛紛啟動擴產計畫，元晶、茂迪等業者已著手擴建產線或升級產線規格，迎接市場商機。

元晶去年第4季陸續開出大尺寸M10產能，藉此壯大規模。元晶指出，已有不少客戶下訂產能，估計未來每月營收有望超過10億元，對今年營運展望樂觀。茂迪持續在台灣升級產線，預計2024年所有產能均是高階的M10 TOPCon產品，接軌國際主流。

茂迪去年導入次世代N型TOPCon太陽能模組，具有更高的轉換效率，單價也更好，成衝刺營運利器。

最早面臨修正的面板業在下游品牌廠大力促銷下，去年底電視面板及IT面板急單湧現。群創認為，有助持續去化庫存到今年首季，並對第2季展望趨向審慎樂觀。友達指出，儘管需求仍不熱，但終端產品庫存逐漸降低，預估第2季將調整至合理空間。

LED龍頭富采對上半年市況仍保守以對；LED封裝大廠億光認為，消費性電子需求仍疲弱，預期產業回升恐怕要等到下半年旺季，才會重啟拉貨動能。（記者吳凱中、鐘惠玲、尹慧中、李孟珊、陳昱翔、李珣瑛、張瑞益、蕭君暉、劉芳妙）

電視面板 台積電 半導體

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