潛望式設計 躍旗艦機主流

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

蘋果今年下半年iPhone 15有望迎來久違升級，首度搭載潛望式鏡頭，即便潛望式鏡頭並非蘋果首創的規格，不過，一旦蘋果導入，市場看好，將引領成為未來旗艦手機的主流規格，尤其今年iPhone 15旗艦機破天荒採用混合鏡頭（G+P）設計，更讓外界高度期待。

潛望式鏡頭設計最早應用於華為P30 Pro。所謂潛望式鏡頭，是指手機的長焦鏡頭藉由兩片稜鏡，讓光線可以直角方向折射，縮短相機鏡頭的長度，達到鏡頭內部光學變焦效果，並實現手機輕薄化可能性。由於多數手機鏡頭採用鏡片堆疊的直立式設計，以iPhone 14 Pro為例，長焦鏡頭已達7P（七片塑膠鏡片）設計，造成鏡頭過度凸出。

據了解，三星旗艦手機早已導入潛望式鏡頭，但多為全P（塑膠鏡片）設計。

去年10月大立光法說會上，法人高度聚焦2023年潛望式鏡頭進展，大立光董事長林恩平表示，2023年新機種組裝比較困難，因為要再對芯一次，相較於一般傳統長焦鏡頭，因為有玻璃鏡頭也有稜鏡，所以（價格）會比較高。

林恩平雖未透露單一客戶訂單動態，外界解讀，今年iPhone 15旗艦機種將大升級，首度採用潛望式鏡頭設計，依其說法，顯見蘋果的潛望式鏡頭將捨棄全P（塑膠鏡片），破天荒採用混合鏡頭設計。

市場分析，蘋果新機發表後，一向成為引領手機鏡頭的主流規格，由於新機設計導入要一年，預料明年潛望式鏡頭將成為明年旗艦機的標準配備。

手機鏡頭 蘋果

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