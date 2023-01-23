亞太遊戲高峰會 六大面向解構元宇宙

由台北國際電玩展（TGS）舉辦的亞太遊戲高峰會（APGS）睽違兩年，將於2月2、3日於南港展覽館1館4樓401會議室回歸實體開講，今年除「年度大會主題演講」，因應數位科技趨勢，續辦「元宇宙趨勢整合應用論壇」，邀請涵蓋遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、區塊鏈、元宇宙、趨勢應用等領域的專業人士，從六大面向開講。

講師中以跨國製圖晶片大廠NVIDIA的資深經理陳易昇、Ubisoft新加坡工作室技術總監Kris Kirkpatrick與曾二度入圍葛萊美獎的音樂作曲人Austin Wintory最受關注，兩場活動皆已開放聽眾免費登錄（https://taipeigameshow.kktix.cc/events/apgs2023）；至於網路遊戲連線引擎Photon台灣、AI廣告業者Moloco、穩定幣發行商Circle、IP跨國專案商泥巴娛樂、新型區塊鏈專家Avalanche、廣告數據分析公司AppsFlyer及入圍Indie Game Award 2023的獨立遊戲開發團隊Bad Seed、Sinkhole Studio、LKA、艾可米遊戲等業界專家擔任講師，帶來最深度的產業解析與經驗分享。

此外，回歸實體的TGS商務區，不僅有多家本土的上市櫃公司參展，吸引來自24個國家地區、超過130家廠商參展，包括韓國獨立遊戲展會BIC Festival、馬來西亞數位發展局MDEC及首度參與的新加坡遊戲協會SGGA、韓國遊戲產業協會K-GAMES、日本獨立遊戲展BitSummit等單位，都帶領當地業者組團來台參展，更首度有區塊鏈、NFT、GameFi等業者加入。

台北市電腦公會與亞洲．矽谷計畫執行中心共同合作的元宇宙趨勢整合應用論壇則採取對談形式，首場以「跟上潮流-在元宇宙的世界中經營品牌」為題，邀請藝高文創的創辦人林羽婕擔任主持人，與CoolBitX庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁、nspace創辦人暨執行長劉呈顥攜手，探討如何在現今數位趨勢中，經營並打造自身的品牌價值。