科技人開書單／陳其宏 串聯產業影響力

佳世達集團董事長陳其宏今年農曆春節推薦讀者《成為引領前進的力量》、《成為啟動未來的力量》兩本書，當中記錄成大多位傑出校友的故事，一本是回顧過去，怎麼樣披荊斬棘，另一本是展望未來，怎樣透過成大校友的力量，能幫台灣創造更多「護國群山」。

《成為引領前進的力量》、《成為啟動未來的力量》兩本書，記錄成大多位傑出校友的人生故事，這些校友橫跨科技業、傳產、學界、文學界及政界，是各行各業頂尖人物。

陳其宏表示，會推薦這本書是因為過去這麼多年，成大累積了21萬的校友，學校成立至今已經超過90年，校友在全球各地開枝散葉，特別是在台灣，大家都知道成大人是企業界的最愛。

陳其宏指出，成大校友的影響力到處都是，不管是對台灣還是整個世界的貢獻，所以我們當然很希望能夠把成大校友的力量結合起來，那會是非常龐大的力量，這本書能夠把成大校友在各個角落、產業的影響力串聯起來，很值得整個產業界學習。

至於對年輕人或產業界有何幫助？陳其宏認為，《成為引領前進的力量》這本書是成大早期學長姊的故事，這些人在過去影響力深遠，可引領未來整個產業的方向，都是台灣產業界看的到的過去成功案例。

陳其宏說，但是台灣將來何去何從？將來怎麼樣轉型？怎麼繼續在全世界發光發熱？這就是《成為啟動未來的力量》這本書關鍵。