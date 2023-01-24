科技人開書單／邱森彬 態度是成功關鍵

光寶科技總經理邱森彬認為，在充滿變動的當今局勢中，有些基本功的思維，卻顯得更為重要。他向讀者分享一本在年輕時影響思維甚深一本書：《態度決定一切》。他認為，無論做任何事，「態度」是決定成功的關鍵因素。

邱森彬接任光寶總座兩年多來，和光寶董事長宋明峰持續推動組織轉型與企業文化的重塑，同時積極將光寶打造成學習型組織。他認為，推動轉型與企業文化的根基，即是心態（mindset）與行為的轉變。體質鍛練好了，才有本錢落實轉型目標，進而重塑企業整體的競爭優勢。

因此，企業要「轉骨」，首先要改變全體同仁的心態，而改變心態的基礎，即是「態度」。

他認為，決定成功與失敗的關鍵要素，態度往往比能力更重要。無論一個人能力有多強，如果態度是對的，小至處理一般日常任務，大至面對艱困挑戰，皆能運用正向的態度去學習並且增進自己的實力。

否則，即使能力再強，但當工作態度產生偏差之後，強大的能力也可能會用錯地方，甚至造成公司無可彌補的損傷。

邱森彬常用這本書勉勵同仁，要把態度放置在自己的能力之上，唯有保持良好正向態度，才能在邁向成功的路上，走得更遠、更長。

邱森彬說，這本書並非透過艱澀的理論來說教，而是運用深入淺出的道理，貼近一般人生活的故事來說明，成功並非屬於天才的特權，成功也屬於平凡人。