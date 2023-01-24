科技人開書單／劉文雄 逆思維突破困境

春節年假長達十天，工研院院長劉文雄推薦，有「華頓商學院最具影響力的教授」之稱的亞當．格蘭特著作《Think Again：The Power of Knowing What You Don't Know》（中文譯名：逆思維）一書，提醒世人能面對並了解什麼是自己所不知道的事，才能重新思考、突破盲點，持續修正以呼應未來不斷變化的世界。

揮別總體經濟大幅變動、國際政治劇烈變化的2022年，2023年全球政經仍處於緊張局勢，俄烏戰爭持續影響全球供應鏈、美中衝突持續上演、地緣政治風險提高；全球局勢變化莫測，很難憑藉過去的經驗因應未來挑戰。

劉文雄常鼓勵工研院同仁要破框思考（think out of the box），重新定義問題，尋找新的解決方案。然而，破框思考並非易事，人們一般習慣看到問題就直覺的解決，很容易被既定框架所侷限。因此願意保持好奇、重新思考的模式很重要。

《逆思維》書中以大量案例說明，如何做到重新思考，對舊問題找出新的解決方法，及再度使用舊有的解決方法來應付新問題，值得參考。舉例來說，作者提醒人們容易進入傳教士、檢察官或政治人物的思考模式，過度保護自己相信的理念，以致根本沒費心重新思考自己的觀點。

劉文雄呼應作者看法，提醒人們要常保科學家思考模式，懷疑你所知道的，對不知道的保持好奇，就會帶來新發現，並根據數據更新觀點。