快訊

閣揆難產僵局 蔡英文的「主案、備案和備備案」埋下伏筆

寒流襲全台急凍！今晚至明清晨最冷 北部下探5度、高山地區有下雪機會

科技人開書單／郭水義 建構核心競爭力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信總經理郭水義愛讀書，尤其對企業經營管理及策略相關書籍如數家珍。今年農曆年長假，郭水義推薦讀者《競爭大未來》、《競合策略》、《生態系競爭策略》等三本書。他表示，多年來知名策略書籍，從談競爭、談競爭與合作，到現在的生態系是競爭的當紅主流。

《競爭大未來（Competing For The Future）》首次出版是1994年，由兩位國際知名策略管理教授蓋瑞哈默爾（Gary Hamel）、普哈拉（C.K.Prahalad），集合策略觀念加上知名企業案例而成，近30年後的2020年重新出版。

適逢疫情加上企業正處另一個轉型契機的當下，郭水義認為，此書兩大關鍵「競爭」、「大未來」，作者強調核心能力，及面對未來20年、甚至30年要擬訂的大戰略及大格局，時至今日仍相當受用。郭水義認為，經營「大未來」比經營「當下」重要，例如一代宗師中提到，學武之人應有三見「見自己、見天地、見眾生」，司徒賢達教授也認為，「學文習武，關鍵是為眾生謀幸福」，經營重點也該以眾生，以永續為目標。

郭水義表示，競爭時間軸抓20至30年目標是「永續」，現在就要擬定朝向永續的高度策略企圖心，並建構核心能力，鏈結夥伴關係，打造生態系，這個過程如同書中章節，要先掌握未來確立賽道，比誰看得遠，建構未來藍圖之後，以小博大，善用資源（技術、能力、財力）。

中華電信總經理郭水義。記者黃晶琳／攝影
中華電信總經理郭水義。記者黃晶琳／攝影

生態 中華電信 疫情

延伸閱讀

法國民眾大罷工反年金改革 逾百萬人上街抗議

Gogoro將進入印度人口第二大城並與Belrise建立策略能源夥伴關係！

「台北通」解謎！它有哪些功能？實名制安全嗎？

柯達底片的轉型之路：贏錯賽局，可能比競爭失敗更快被淘汰！

相關新聞

蘋果新一代筆電搭載3奈米製程M3晶片 台積吃補

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果搭載M3晶片的新一代筆電MacBook Ai...

科技人開書單／郭水義 建構核心競爭力

中華電信總經理郭水義愛讀書，尤其對企業經營管理及策略相關書籍如數家珍。今年農曆年長假，郭水義推薦讀者《競爭大未來》、《競...

科技人開書單／蔡明介 創造雙贏思維

聯發科董事長蔡明介每年農曆年假期前，都會挑選幾本好書推薦給公司高階主管，在當前市場仍充滿各種挑戰之際，今年他選中的兩本書...

科技人開書單／陳其宏 串聯產業影響力

佳世達集團董事長陳其宏今年農曆春節推薦讀者《成為引領前進的力量》、《成為啟動未來的力量》兩本書，當中記錄成大多位傑出校友...

科技人開書單／魏哲家 修煉厚植韌性

過年期間，台積電總裁魏哲家推薦美國史丹佛大學教授詹姆．柯林斯等人（Jim Collins）撰寫的新書《Beyond En...

科技人開書單／邱森彬 態度是成功關鍵

光寶科技總經理邱森彬認為，在充滿變動的當今局勢中，有些基本功的思維，卻顯得更為重要。他向讀者分享一本在年輕時影響思維甚深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。