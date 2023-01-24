科技人開書單／郭水義 建構核心競爭力
中華電信總經理郭水義愛讀書，尤其對企業經營管理及策略相關書籍如數家珍。今年農曆年長假，郭水義推薦讀者《競爭大未來》、《競合策略》、《生態系競爭策略》等三本書。他表示，多年來知名策略書籍，從談競爭、談競爭與合作，到現在的生態系是競爭的當紅主流。
《競爭大未來（Competing For The Future）》首次出版是1994年，由兩位國際知名策略管理教授蓋瑞哈默爾（Gary Hamel）、普哈拉（C.K.Prahalad），集合策略觀念加上知名企業案例而成，近30年後的2020年重新出版。
適逢疫情加上企業正處另一個轉型契機的當下，郭水義認為，此書兩大關鍵「競爭」、「大未來」，作者強調核心能力，及面對未來20年、甚至30年要擬訂的大戰略及大格局，時至今日仍相當受用。郭水義認為，經營「大未來」比經營「當下」重要，例如一代宗師中提到，學武之人應有三見「見自己、見天地、見眾生」，司徒賢達教授也認為，「學文習武，關鍵是為眾生謀幸福」，經營重點也該以眾生，以永續為目標。
郭水義表示，競爭時間軸抓20至30年目標是「永續」，現在就要擬定朝向永續的高度策略企圖心，並建構核心能力，鏈結夥伴關係，打造生態系，這個過程如同書中章節，要先掌握未來確立賽道，比誰看得遠，建構未來藍圖之後，以小博大，善用資源（技術、能力、財力）。
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