科技人開書單／蔡明介 創造雙贏思維

聯發科董事長蔡明介每年農曆年假期前，都會挑選幾本好書推薦給公司高階主管，在當前市場仍充滿各種挑戰之際，今年他選中的兩本書是《與成功有約：高效能人士的七個習慣」》以及《恆久卓越的修煉：掌握永續藍圖，厚植營運韌性，在挑戰與變動中躍升》，希望管理團隊能更加洞悉追求卓越的各種必備要素，同時也能思索建立有助於成功的習慣。

聯發科去年成立滿25周年，蔡明介勉勵員工，聯發科現在是全球半導體產業的領先群，希望大家一起努力，朝著三大志向發展，包括科技領先、創造價值，及打造卓越世界級的地位前進。蔡明介表示，科技進展讓大家得以享受更快速、優質的連網體驗，展現聯發科為世界帶來的價值。

《與成功有約：高效能人士的七個習慣》的作者是史蒂芬•柯維（Stephen Covey），此書最早於1989年出版，後續又推出30周年全新增訂版，在全球累計銷量已達數千萬冊。史蒂芬•柯維擁有哈佛企管碩士學位，與楊百翰大學博士學位，於1996年被時代雜誌選為全美最有影響力的25個人之一。

針對上述七個習慣，史蒂芬•柯維指出，這些習慣持續影響著人們的生活，主要是因為幫助了人們發現最好的自己與生活。

史蒂芬•柯維在書中所提及的七個習慣，首先是保持主動積極的態度，專注去做好自己能控制的事情，並擴大影響力，而不要被影響。再來是以終為始，要釐清自己的人生定位，自始清楚明白自身的目標，並努力去創造命運。

第三是要事第一，管理重要性而非時間，必要時得勇敢開口說不。第四則是雙贏思維，要創造出最大的價值，讓每個人都可以是贏家。

第五個習慣是知彼解己，身處社會之中，要能維繫人際和諧，可適時扮演知心人，並去理解對方的立場。第六是統合綜效，尊重他人與自己之間的差異，試著去化解衝突，找尋第三選擇與出路。最後第七個習慣是不斷更新，持續提升自身的能力，不但可改變自己的人生，甚至成為支持周遭人的力量。