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科技人開書單／魏哲家 修煉厚植韌性

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電總裁魏哲家(本報系資料庫)
台積電總裁魏哲家(本報系資料庫)

過年期間，台積電總裁魏哲家推薦美國史丹佛大學教授詹姆．柯林斯等人（Jim Collins）撰寫的新書《Beyond Entrepreneurship 2.0： Turning Your Business Into an Enduring Great Company 》（中文譯名：恆久卓越的修煉：掌握永續藍圖，厚植營運韌性，在挑戰與變動中躍升）。

管理大師柯林斯去年在台灣參與線上論壇，魏哲家當時化身聽眾並向他提問，凸顯對該議題的重視且不忘再次提及他的精神導師、台積電創辦人張忠謀給他的啟發。

魏哲家回憶，當時決定親自出席演講活動，主因柯林斯在書中提及的導師，這讓他不禁想到他的導師、長官也就是張忠謀。

魏哲家並親自向柯林斯提問：「您常在書中提到人，在不同階段您認為CEO能做出不同決定來改變公司，我的提問是CEO是否能成為全才（universal useful person）？」

柯林斯回答，回顧卓越企業的發展歷史可發現，無論是創辦人或CEO都會隨著公司不斷進化與成長，就好比張忠謀在台積電不同階段、領導能力也持續成長，並能帶動公司到另一個階段。當前全球處於持續「非常態」的情況下，未來無法預測所以找到對的人是關鍵。

柯林斯語畢，魏哲家以：「完全認同」回應，特別是關於張忠謀的部分。柯林斯也舉例說，企業從優秀到卓越需要漫長的時間與紀律，最初如同推動飛輪起步，並堅持20哩行軍的持續，如同半導體的摩爾定律，台積電就是最好的成果。

魏哲家並非首次提到柯林斯的著作，回顧先前在張忠謀提名下，魏哲家和台積電董事長劉德音共同獲選為工研院第九屆院士。當時他也曾提到柯林斯的《How the Mighty Fall》。

魏哲家當時指出，書中闡述成功企業失敗的五個階段，並幽默說，第一步是CEO「忘了我是誰」，一個CEO絕對不會承認是「自己忘了我是誰」，但當CEO得到他沒有資格得到的榮譽，例如榮譽博士或什麼院士之類的，這就到「忘了我是誰」的第一步，「想一想心裡覺得毛毛的」。

台積電 魏哲家 張忠謀

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