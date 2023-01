科技人開書單／魏哲家 修煉厚植韌性

過年期間,台積電總裁魏哲家推薦美國史丹佛大學教授詹姆.柯林斯等人(Jim Collins)撰寫的新書《Beyond Entrepreneurship 2.0: Turning Your Business Into an Enduring Great Company 》(中文譯名:恆久卓越的修煉:掌握永續藍圖,厚植營運韌性,在挑戰與變動中躍升)。

管理大師柯林斯去年在台灣參與線上論壇,魏哲家當時化身聽眾並向他提問,凸顯對該議題的重視且不忘再次提及他的精神導師、台積電創辦人張忠謀給他的啟發。

魏哲家回憶,當時決定親自出席演講活動,主因柯林斯在書中提及的導師,這讓他不禁想到他的導師、長官也就是張忠謀。

魏哲家並親自向柯林斯提問:「您常在書中提到人,在不同階段您認為CEO能做出不同決定來改變公司,我的提問是CEO是否能成為全才(universal useful person)?」

柯林斯回答,回顧卓越企業的發展歷史可發現,無論是創辦人或CEO都會隨著公司不斷進化與成長,就好比張忠謀在台積電不同階段、領導能力也持續成長,並能帶動公司到另一個階段。當前全球處於持續「非常態」的情況下,未來無法預測所以找到對的人是關鍵。

柯林斯語畢,魏哲家以:「完全認同」回應,特別是關於張忠謀的部分。柯林斯也舉例說,企業從優秀到卓越需要漫長的時間與紀律,最初如同推動飛輪起步,並堅持20哩行軍的持續,如同半導體的摩爾定律,台積電就是最好的成果。

魏哲家並非首次提到柯林斯的著作,回顧先前在張忠謀提名下,魏哲家和台積電董事長劉德音共同獲選為工研院第九屆院士。當時他也曾提到柯林斯的《How the Mighty Fall》。

魏哲家當時指出,書中闡述成功企業失敗的五個階段,並幽默說,第一步是CEO「忘了我是誰」,一個CEO絕對不會承認是「自己忘了我是誰」,但當CEO得到他沒有資格得到的榮譽,例如榮譽博士或什麼院士之類的,這就到「忘了我是誰」的第一步,「想一想心裡覺得毛毛的」。