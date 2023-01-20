公司小志氣高 家登今年業績成長25％

今年半導體普遍認為會衰退，但台積電（2330）供應鏈、晶圓傳載方案供應商家登（3680）在EUV pod 、FOUP、航太Barrel以及家登自動化四大動能挹注下，法人看好，今年業績再成長逾25％。

家登董事長邱銘乾表示，他其實很敢做夢，家登在1998年成立才三個月時，就跟員工說，「三年後，我們公司將會上市！」，當時很多人不相信；家登2011年上櫃，他始終深信，「凡人心所想像，並且相信，終究會實現。」

2012年，邱銘乾跟員工說，當公司每股獲利超過10元，「尾牙我們就來抽汽車！」

今年家登尾牙，邱銘乾送出兩台汽車及三輛機車，加上現場抽獎，共撒出逾400百萬元；去年一整年發出的業績獎金即超過2億元，年終獎金依職等達21-47個月。

邱銘乾說，「這代表夢想真正實現」，但夢想絕不止於此，未來如果在達到目標，將送購屋頭期款200萬元。目前家登已在台南善化興建家登5號院，並取得另一塊土地，準備興建另一棟50戶的員工住宅。

為什麼如此敢給？邱銘乾說，因為看到台積電員工都有足夠的收入可以安家，才更願意為公司打拼，也希望家登的員工都能有好的收入，也使家登更上層樓。

家登極紫外光微影光罩盒（EUV POD）市占率超過八成，居市場領先地位，去年先進製程光罩盒業務占整體營收比重已近一半。法人估計，今年相關訂單能見度已到年底，加上產能增加，業績可望再成長二成。

法人表示，中國大陸半導體廠因去美化，造成晶圓傳載訂單大量轉單至家登，使得家登在去年業績大幅成長，晶圓與光罩兩個載具產品線營收屢傳捷報。

法人表示，家登航太業務已經陸續通過客戶認證，預計將在今年挹注業績。