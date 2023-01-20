快訊

60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

公司小志氣高 家登今年業績成長25％

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

今年半導體普遍認為會衰退，但台積電（2330）供應鏈、晶圓傳載方案供應商家登（3680）在EUV pod 、FOUP、航太Barrel以及家登自動化四大動能挹注下，法人看好，今年業績再成長逾25％。

家登董事長邱銘乾表示，他其實很敢做夢，家登在1998年成立才三個月時，就跟員工說，「三年後，我們公司將會上市！」，當時很多人不相信；家登2011年上櫃，他始終深信，「凡人心所想像，並且相信，終究會實現。」

2012年，邱銘乾跟員工說，當公司每股獲利超過10元，「尾牙我們就來抽汽車！」

今年家登尾牙，邱銘乾送出兩台汽車及三輛機車，加上現場抽獎，共撒出逾400百萬元；去年一整年發出的業績獎金即超過2億元，年終獎金依職等達21-47個月。

邱銘乾說，「這代表夢想真正實現」，但夢想絕不止於此，未來如果在達到目標，將送購屋頭期款200萬元。目前家登已在台南善化興建家登5號院，並取得另一塊土地，準備興建另一棟50戶的員工住宅。

為什麼如此敢給？邱銘乾說，因為看到台積電員工都有足夠的收入可以安家，才更願意為公司打拼，也希望家登的員工都能有好的收入，也使家登更上層樓。

家登極紫外光微影光罩盒（EUV POD）市占率超過八成，居市場領先地位，去年先進製程光罩盒業務占整體營收比重已近一半。法人估計，今年相關訂單能見度已到年底，加上產能增加，業績可望再成長二成。

法人表示，中國大陸半導體廠因去美化，造成晶圓傳載訂單大量轉單至家登，使得家登在去年業績大幅成長，晶圓與光罩兩個載具產品線營收屢傳捷報。

法人表示，家登航太業務已經陸續通過客戶認證，預計將在今年挹注業績。

家登 台積電

延伸閱讀

全球晶圓代工 今年遇逆風

中國大陸半導體大基金 啟動新投資

冠軍乘2千萬麥拉倫入場！永慶尾牙Ella、玖壹壹、韋禮安、告五人開唱

太羨慕了吧！河南神仙企業豪發年終獎 尾牙擺出一座「2億元錢山」

相關新聞

買紫光沒先申請 鴻海挨罰千萬元

鴻海轉投資中國大陸紫光集團，但事先未取得經濟部投審會許可，投審會昨晚宣布裁罰一千萬元。官員表示，鴻海表示因為無法掌握中國...

台灣找新利基／台經院主任孫明德：運用海外資源

台積電創辦人張忠謀對全球化與自由貿易已死的感嘆，應該是針對台積電處境而發的，感嘆不能從比較利益去選擇最佳設廠地點。

台灣找新利基／國發會副主委高仙桂：當關鍵供應鏈

兩岸衝突的風險，不是最近才被點到。2021年5月，英國《經濟學人》雜誌封面故事：「世界上最危險的地方」就提到了。這幾年，...

台灣找新利基／富邦金首席經濟學家羅瑋：打造新生態圈

各國現在都想建立自己的安全供應鏈體系，美國也開始推動友岸外包（Friend-shoring ）。過去，外包是為了降低成本...

全球晶圓代工 今年遇逆風

研調機構顧能（Gartner）指出，去年全球晶片營收僅成長1.1%，今年依然面臨挑戰。集邦科技（TrendForce）預...

英特爾、高通財報 花旗看淡

花旗集團預期，美國晶片業者在這個財報季後的獲利預估將遭進一步下調，英特爾和高通的財測可能令人失望，預估費城半導體指數可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。