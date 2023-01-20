畢業後立馬賺人生第一桶金 捷徑在這裡
半導體超夯，年終分紅令人好羨慕。想要畢業後賺進人生第一桶金，除擠破頭進台清交成以外，重視實作的科技大學，也是許多大廠獵人才的基地，目前有多所科大瞄準半導體設置相關學院與學系，拉近產學距離，產業界紛紛搶進要新血。
教育部技職司副司長柯今尉表示，為了拉近產學間的距離，鼓勵學校開設相關課程，讓有興趣的學生畢業即就業，也解決產業人力荒的問題。
明新鄰近新竹科學園區和新竹工業區，周邊半導體公司林立，有地利之便。明新科技大學工學院院長呂明峰表示，將電機工程系、電子工程系、應用材料科技系、半導體與光電科技系整合，2021年成立「半導體學院」，學院下的各系所都與半導體有連結，精準對焦半導體產業的人力需求，特色聚焦在半導體封裝測試。
呂明峰指出，明新亮點成果有3個第一和1個唯一。明新設立台灣第一個「半導體封裝測試類產線」，成立技職體系第一個「半導體學院」，開辦第一個「產學攜手2+2N半導體封測精英專班」；建置唯一的「半導體封裝工程師能力鑑定考場」，並於2021年底發出第一張「半導體封裝工程師」的證照。
呂明峰說，明新教師多具有產業實務經驗，與企業建立良好的連結，提供多家優質公司做為大四學生校外實習的選擇，並以此為基礎，連續獲得教育部核准招收國際產學專班，本國生與國際專班的外籍生可就近體驗不同文化、相互學習成長與開拓國際視野。
南部則有國立高雄科技大學半導體工程學系，是南部半導體S廊道的覓才處。系主任楊奇達表示，高科大緊鄰楠梓加工區，全球封測第一大廠日月光（3711）總部就在此，其他如光寶科（2301）、恩智浦、台積電（2330）等86間公司都在此，華邦電（2344）、穩懋（3105）等也在附近，學生實習選擇多，畢業後也可以直接銜接就業。
龍華科大研發展陳永裕表示，龍華鄰近工業區，與台積電、日月光、矽格（6257）、南亞電（8046）、德微（3675）等大廠有產學合作，畢業後表現佳者都有留用的機會，學生畢業後能賺到人生第一桶金。
龍華科技大學新設半導體工程系主任江建志指出，龍華沒有要教很難很深的半導體，具備基本的專業知識即可，著重在實作課程。若前三年必修課都及格，也拿到畢業所需相關證照，第四年直接進半導體廠實習。實習結束後，表先良好的廠商會優先留用。
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