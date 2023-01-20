台灣找新利基／富邦金首席經濟學家羅瑋：打造新生態圈

經濟日報／ 記者仝澤蓉整理
富邦金控首席經濟學家羅瑋。記者陳怡慈／攝影
富邦金控首席經濟學家羅瑋。記者陳怡慈／攝影

各國現在都想建立自己的安全供應鏈體系，美國也開始推動友岸外包（Friend-shoring ）。過去，外包是為了降低成本，在哪裡生產都可以，但是現在大家都希望把供應鏈放在本土，或者外包跟自己政經友好的國家，不過，這樣的友岸外包，成本會比以前貴很多。

我覺得，對台灣來說，這不見得是壞事，因為像是台積電鴻海等大廠，現在都在努力發展產業供應鏈；以台積電海外設廠來說，台積電也在努力扶持供應鏈，希望更多廠商加入半導體供應鏈之中，並且給予必要支持；鴻海的電動車供應鏈，也有異曲同工之妙。

這對大廠來說，一方面有助擴張版圖，也能得到穩固的產業鏈支援。

許多人會擔心第三次產業外移過程中，會讓台灣再次出現產業空洞化危機，我倒認為不必那麼悲觀，因為當其他廠商願意配合加入，把握機會讓自己的產業提升，反而是一個轉骨的機會，讓台灣製造業版圖可以更擴大。

台積電 鴻海

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