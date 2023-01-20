台灣找新利基／國發會副主委高仙桂：當關鍵供應鏈

兩岸衝突的風險，不是最近才被點到。2021年5月，英國《經濟學人》雜誌封面故事：「世界上最危險的地方」就提到了。這幾年，儘管在大陸戰機、軍演下，台灣在供應鏈上，還是展現前所未有的韌性，這也就是台積電創辦人張忠謀所提到的信賴，也因此，外商對台投資都沒有停止。

兩岸如果發生戰爭，後果是全球都沒有辦法承受的。台灣要做什麼？一個是，要努力占據全球供應鏈的關鍵角色。

第二個，就是持續推展南向和東進。

因為疫情、地緣政治風險，已有廠商被供應鏈要求「中國＋1」，也就是在中國大陸之外，再建一個新的供應鏈，做供應鏈的分散。

＋1，到底要加在那裡？從成本考慮，可能是東南亞、印度等，接下來可以預見的是，台商對東南亞、印度的投資會大幅擴增。

另外，基於國家安全理由，台灣的供應鏈也會東進，東進到美國，東進到日本去。