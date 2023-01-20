台灣找新利基／台經院主任孫明德：運用海外資源
台積電創辦人張忠謀對全球化與自由貿易已死的感嘆，應該是針對台積電處境而發的，感嘆不能從比較利益去選擇最佳設廠地點。
事實上，近來各國基於經濟安全、國家安全，希望把含金量最高的那一塊供應鏈留在國內，只要最高的，一家做牛仔褲的想到美國設廠，搞不好人家還不要。
事實上，此刻的全球化還是在運作，只是產生變化。什麼變化呢？比如說，美國以前最討厭別的國家補貼，但是，現在它自己也在補貼。
那些沒變呢？數據顯示，貨品、投資、人員、智財權的流動都還很自由。儘管最近全球貿易成長率下滑，但也還在成長；投資不去大陸、可以去印度；台灣要找外籍勞工，還是找得到。
從另一個角度看，能到美國、日本、德國等地設廠，對台積電是好事，能運用海外資源，還可防止對手壯大。當年友達、群創要去大陸設廠沒去成，如今，大陸面板廠壯大了，回頭打擊到友達、群創。與其等著人家壯大來打，不如先出去打別人。
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