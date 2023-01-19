鴻海對台投資有功 紫光案投審會輕處1000萬元罰鍰

鴻海因轉投資中國大陸紫光集團，今（19）日遭投審會裁罰新台幣1000萬元。經濟部表示，鴻海表示因為無法掌握中國大陸法院標售程序時程，不是故意不事先申請，同時已經主動處理掉股權，並在調查期間充分配合，以及審酌鴻海近三年在台投資新台幣204億元等，因此酌減裁罰金額。鴻海並承諾未來兩年持續在台投資約150億元。

經濟部表示，依照「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）中在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法的規定，鴻海未經投審會許可，一度透過多層次架構取得紫光約8.23%股權，已違反「兩岸條例」第35條第1項規定，應依同條例第86條第1項規定裁處。

根據該法規，鴻海投資紫光一案裁罰最高上限為2500萬元，不過，經濟部指出，投審會審酌本案事實，依照「違法在大陸地區從事投資或技術合作案件裁罰基準」估算裁處金額，考量到鴻海向投審會說明，已於2022年12月16日，主動處分紫光股權，沒有技術外流疑慮，對國內經濟產業影響輕微；鴻海也表示，取得紫光股份是經大陸法院標售程序，無法掌握標案時程，非故意不事先申請許可；同時，鴻海於本案調查期間充分配合，並在近三年內已在台投資超過新台幣204億元、創造國內就業機會7943人，因此可以酌減罰鍰金額。投審會最終決議，於1月19日處予新台幣1000萬元罰鍰。

經濟部表示，鴻海更已承諾於2023年至2024年間持續在台投資，包含以台灣為研發中心，在新北資訊園區、高雄軟體園區與新店寶高園區投資新台幣66.91億元、新增廠房設備新台幣48.68億元、研發費用新台幣33.92億元及增聘本國員工1515人，投審會將要求鴻海應落實承諾及回報執行成果。