台灣大提三點槓上NCC 農曆年後決議是否繼續併購

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日以附附款通過「新台灣大」合併案，重點是在一年內要求台灣大（3045）繳回超額頻譜。台灣大今天表示，台灣大全體董事認為於法無據，窒礙難行，有損雙方用戶及股東權益。

台灣大哥大表示，全體董事成員今天充份交換意見後，除其他附附款造成沈重負擔外，一致認為頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益。

台灣大董事會並對NCC決議提出三項疑慮：

第一，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得之頻譜，卻對同樣在3GHz以下超頻之中華電信（2412），以及遠傳電信（4904）雖同意繳回部份後仍超標之頻譜准予保留，法源依據何在。

第二，若依主管機關要求繳回頻譜，則在巿場三大業者新競爭態勢下，又受限於1/3限制，頻譜亦將無法再釋出，無疑是國家珍稀頻譜的一大浪費，更遑論，處分中提及，若不自主無償繳回，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻之10MHz，但頻譜交換與否，也需視競業之意願，因此限期改正能否如期完成，實不可控於台灣大。

第三，被迫繳回頻譜之「新台灣大」在缺少原台灣之星10MHz的頻譜後，再擠進台灣之星280萬用戶，亦將使得原台灣大700多萬用戶權益受到影響。

全體董事一致認為，頻譜附款有違行政程序法，此等影響股東及用戶權益之重大事宜，台灣大將於農曆年後召開正式董事會做出決議。