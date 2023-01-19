研究：今年全球晶圓代工營收將減少4% 南韓相對脆弱

集邦科技（TrendForce）預估，全球晶圓代工業者今年營收將下降4%，因先進晶片需求快速降溫、客戶砍單，且製造業景氣減緩。

集邦指出，今年晶圓代工營收的表現將遠遜於去年的成長28.1%，減幅也比2019年的1.9%更大。各大晶片設計業者第1季已經減少晶圓使用量，且未見訂單將大幅回升的訊號，第2季晶圓廠可能面臨需求進一步下降的壓力。

晶片展望低迷，凸顯出全球經濟正急走下坡，各大科技巨擘也正在削減支出。集邦分析師指出，全球經濟情勢仍將是影響晶片需求的最大變數。個別晶圓廠產能利用率回升速度將沒有原先預測地那麼快。

記憶體晶片業可能比先進晶片更加脆弱，例如南韓三星電子去年第4季獲利便出現10年來最大減幅。南韓國際貿易協會預測，今年南韓半導體出口額可能比去年減少15%，主要的問題就出在記憶體晶片市場。