瑞昱看今年PC應用最慢Q2觸底反彈 Wi-Fi 6營收占比翻倍

瑞昱（2379）今（19）日召開法說會，瑞昱發言人副總黃依瑋指出，受到總經情勢影響終端經濟放緩等影響，預期PC網通持續消化庫存，但看到訂單恢復跡象，其中從多數客戶訪談多數認為PC市場年衰退5%，相較去年減少16.5%，呈現相對溫和衰退，最慢約在今年第2季觸底反彈，另外Wi-Fi 6今年營收目標占比拚比去年翻倍。

瑞昱說，PC下半年仍有機會優於上半年，從客戶回饋最慢約在今年第2季觸底反彈。

就無線網路，瑞昱指出，無線網路wifi部分 寬頻路由器消費應用去年第1季出現明顯下滑，首季看到高庫存與工作天數減少，客戶訂單多為急單，預計需求在首季末或第2季反彈，短期市場動盪但目前wifi 6在整體業務達20%，預計2023年占比會加倍。

就市場趨勢，瑞昱指出，預計wifi 4-5-6會共存，wifi 7要等2024年加入產品組合，估計wifi 6E仍會是過渡產品，原因有兩個包含目前不少國家包含中國印度台灣東南亞非洲都還未批准wifi 6GHZ頻段，此外wifi7加入很多附加功能。

整體而言，瑞昱認為，網通規格升級有助ASP提升但不見得有助毛利率改善，目前網通雖已回到疫情缺貨前，但公司看目前稍微跟以前狀況不同是已切入某些新客戶、通訊規格在疫情後已提升新檔次。