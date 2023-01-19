宏碁Chromebook產品 2022年稱霸全球
根據市調機構IDC的最新統計，宏碁（2353）Chromebook產品線於2022年熱銷全球，全年度以22%市佔率登上世界冠軍寶座、市佔年增5%。宏碁Chromebook產品在嚴峻的市場挑戰下仍能保持佳績，顯見市場對旗下產品線的肯定。
Acer Chromebook產品以最新技術、耐用設計及多元尺寸等卓越亮點行銷全球，近期更著重推出專為老師、學生族群設計的Chromebook教育筆電，滿足繁忙校園生活的各種需求、提升學習力，是學生族群數位學習最佳選擇。此外，宏碁持續關注全球永續議題，旗下Acer Chromebook將陸續採用回收材料、永續包裝和節能設計，降低對環境的影響。
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