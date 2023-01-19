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瑞昱去年Q4庫存周轉204天 拚今年上半年庫存逐步消化

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

瑞昱（2379）今（19）日召開法說會，瑞昱發言人副總黃依瑋指出，瑞昱去年第4季庫存周轉天數達204天，較去年第3季137天大幅增加67天，主要是公司協助代理商與客戶庫存管理，使廠內庫存增加預計為有效庫存可逐步消化，目標上半年結束前庫存回到正常水準。

黃依瑋也說，去年第4季終端市場疲弱與供應鏈持續去化庫存是營收下滑主因，第4季毛利下滑有三個原因包含產品組合改變、認列呆滯庫存與平均成本上升。

就庫存，黃依瑋提到，公司去年第4季認列呆滯庫存仍有望在今年售出，因此中長期毛利率仍有望比疫情前好。

費用方面，黃依瑋提到，瑞昱第4季費用通常為營運高點但因市場逆風仍有效控管，該季業外收入4.84億元，包含政府補助款、美元避險得宜。

瑞昱 疫情

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