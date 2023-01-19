一文看懂 半導體大咖看今年景氣

半導體經過疫情紅利，營收與股價頻頻創新高，但去年股價從高點落下，財報也開始波動。各大廠資本支出今年比去年下修，但仍維持水準以上，究竟這些半導體大咖如何看待今年景氣，為使讀者能快速掌握，經濟日報為您整理如下：

邁入2023年，台積電表示，將持續觀察到消費終端市場的疲軟，其他如資料中心相關等終端市場也已經開始轉弱。隨著客戶和供應鏈持續採取因應措施，預期半導體供應鏈庫存將在今年上半年大幅降低，以平衡到更健康的水準。若以美元計，台積電2023年上半年的營收預期將比去年同期下降中至高個位數百分比。

針對 2023年整體景氣，台積電總裁魏哲家表示，預期半導體市場（不含記憶體）將年減約4%，晶圓製造產業則預期下降3%。基於強大的技術領先及差異化支持，將繼續拓展客戶產品組合並擴大潛在市場，若以美元計，預期2023年將微幅成長。

（2）聯電（2303）：

聯電共同總經理王石表示，2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，預計第一季將充滿多重挑戰。應對當前的景氣低迷，已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部份資本支出。

不過，王石表示，長期仍樂觀看待，以聯電差異化的特殊製程技術領導地位、多元化產地的產能供應、及卓越的品質和營運，能讓聯電掌握跨產業持續數位轉型推動的需求，成為領先客戶的首選晶圓製造夥伴。

（3）世界先進（5347）：

晶圓代工廠世界先進董事長方略表示，去年上半年景氣有點過熱，導致高庫存延續至今年，而今年產業景氣將呈「先冷後溫熱」態勢，上半年展望保守，業績恐將較去年同期衰退，下半年需求可望回溫。

方略表示，很多客戶於2022年中開始調整庫存，預期2023年第2季庫存水位可望接近正常，一般認為下半年會比較好，下半年需求可望回溫，但不代表下半年會好，還有很多經濟與其他因素影響終端經濟與消費力，包括全球經濟情勢、GDP、能源價格、通膨及中國大陸經濟復甦時間跟力道等。

（4）南亞科（2408）：

南亞科總經理李培瑛表示，市場狀況相當低迷，南亞科去年第四季不如預期，目前初步研判，今年第一季將比上季稍差，但價格降幅將會稍微縮小一點，第二季須持續觀察中國大陸刺激政策、通膨、俄烏戰爭等因素；今年將持續縮減資本支出，人力部分則遇缺不補已數月，但關鍵人才個案考慮。

李培瑛認為，去年第三季和第四季價格跌了不少，現在狀況非常非常的差，應該不會再比現在更糟糕，會往正向方面走；今年有機會跌幅會逐步縮小，中國大陸需求應該也已落底，但至於落底要多久，則視中國大陸政府刺激經濟政策而定。

（5）力積電（6770）：

力積電首季產能利用率恐再降10%，營收會持續下降，力積電總經理謝再居表示，他希望整體景氣能在下半年好轉，但得2-3月後才能明朗，似乎對今年展望趨保守。

力積電表示，去年第4季公司產能利用率70%，首季估計產能利用率恐再降10%，訂單持續疲弱，第2季約持平。法人則估，力積電首季營收估將季減15%。