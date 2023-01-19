英特爾執行長基辛格：全球政治將由晶片主導

英特爾執行長基辛格17日表示，未來50年的全球政治將由晶片的可取得性、貿易和投資主導，地位與過去50年的石油相同。英特爾全球營運長埃斯法里亞尼（Keyvan Esfarjani）則表示，持續致力於在德國馬德堡（Magdeburg）設晶圓廠，正與政府磋商融資細節。

英特爾加快全球布局之際，台積電也正衝刺海外設廠。台積電總裁魏哲家日前於法說會首度證實，考慮在日本興建第二座廠，並且正評估在歐洲設立車用晶圓廠的可能性。

台積電指出，根據客戶的需求，公司正在增加台灣以外的產能，以繼續為客戶提供取得成功所需的最佳解決方案，相關決策不僅基於客戶需求、必要的政府支持、為股東實現價值極大化，亦奠基於公司長期成長所需的人才庫、土地、電力和水等因素。台積電規劃，未來五年或更長時間，28奈米以下海外產能占比達20%以上。

基辛格出席達沃斯世界經濟論壇（WEF），接受CNN訪問時表示：「石油蘊藏的地點在過去50年定義了地緣政治，但在未來50年，科技供應鏈所在地，以及半導體生產所在地是更重要的。」

他認為，英特爾在美國、歐洲和各地的投資不僅是攸關英特爾的未來，推動這項最關鍵的資源全球化，對世界的未來也很重要，「我們需要這種在地理上平衡、有韌性的供應鏈」。