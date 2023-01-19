分析師預測：蘋果下代處理器 仍由台積操刀

蘋果剛發表新款MacBook Pro筆電，搭載台積電5奈米製程生產的M2 Pro與M2 Max晶片，陸系分析師預測下一代MacBook Pro將在明年上半年量產，且可能配備以台積電3奈米生產的下世代M3 Pro與M3 Max晶片。

蘋果新發表的14吋與16吋MacBook Pro，特色是搭載新一代M2 Pro和M2 Max晶片，以台積電第二代5奈米製程製造，這顯示去年夏季傳出M2 Pro和M2 Max可能是台積電首款採用3奈米製程的晶片的消息最後落空 。

陸系分析師則預期，下一代的MacBook Pro將採用台積電3奈米打造的M3 Pro和M3 Max處理器，很可能是台積電改良版的N3P、N3S製程，新款筆電產品將在2024年上半年量產，而新款Mac mini的設計可能和目前機款類似。

台積電是在去年12月底開始量產新一代3奈米晶片，這種3奈米技術晶片的性能與電力效率會比採用5奈米製程生產的晶片更佳。