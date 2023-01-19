蘋果MR裝置、智慧音箱 將上秀

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者劉芳妙蕭君暉／綜合報導

外電報導，蘋果新產品一波波，後續還將推出低成本版的MR頭戴裝置與新一代智慧音箱HomePod。法人看好，蘋果MR頭戴裝置供應鏈和碩、玉晶光，HomePod代工廠鴻海、英業達等均可望受惠。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果原先希望在發表首款MR頭戴裝置後，再推出AR眼鏡，但計畫現在已暫停，改為最快在2024年或2025年初推出較低價版本的MR頭戴裝置。

彭博資訊報導披露，蘋果目標讓後繼的MR產品降低價格，採用與iPhone同規格的晶片，而非高階Mac電腦同規格的晶片，售價為1,500美元，將與Meta的MR頭戴裝置競爭。

業界看好，蘋果MR裝置問世，將為主力代工廠和碩、光學鏡頭供應商玉晶光等出貨增添動能。其中，玉晶光近年積極開拓VR／AR應用新商機，據了解，目前玉晶光已切入索尼、Meta的VR／AR供應鏈，因應客戶訂單需求，去年玉晶光擴大資本支出，前三季資本支出已超越前年全年。

HomePod方面，彭博資訊記者葛曼撰寫「Power On」報導指出，蘋果近五年並未推出新款 HomePod ，研判可能會在今年更新，新品外觀有望沿用類似2018年的設計。

MR 蘋果 玉晶光

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