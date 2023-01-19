電信合併／資費優惠 延續至明年底

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

電信合併案後，業者將從五家變三家，NCC強調，兼顧市場競爭及資費多元，台灣大、遠傳、台灣之星、亞太電信暨有簽約用戶延續資費優惠至2024年底，並提供多元資費、特定族群優惠。NCC強調，如果市場不競爭，公平會、NCC也會依法出手。

電信業五變三，消費者最關注「資費議題」。NCC表示，合併後，被合併方（台灣之星、亞太電信）既有用戶的契約，存續方（台灣大、遠傳）要概括承受，並提供多元資費。其中，台台併的附款，比遠亞併多一項，關鍵就在於台灣之星的終身用戶，要求台灣大概括承受終身合約。

不過，台灣之星4G終身用戶合約，雖名為終身，但使用期限則為4G執照截止前（2031年）。

據了解，原本市場傳出NCC要求業者維持現行優惠資費，至少兩年凍漲，但權衡後最終決議讓NCC及業者均可接受，可行度也較高。

NCC表示，存續公司（台灣大、遠傳）針對身心障礙、中低收入戶、清寒學生等族群，提供至少五年優惠資費方案，針對學生及65歲以上銀髮族群，提供至少兩年優惠資費方案，此外，針對一般用戶，須提供超過45種選擇的多元資費方案。

NCC分析，電信業者面臨來自國際Google、亞馬遜、LINE競爭，加上電信三雄競爭也不會少，預期未來價格不容易漲，業者更須積極發展數位服務，做出市場區隔，可能會有更優惠、超值資費可期。

資費 NCC 4G

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