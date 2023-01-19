電信合併／台灣大 面臨兩難習題

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

NCC「有條件」通過兩大電信合併案，要求超標頻譜限期處理，合併與否的球回到台灣大手上，若選「合併」，則須忍痛繳回頻譜，選「不併」，恐成為電信市場「老三」，用戶規模遠落後兩大，對於台灣大董事長蔡明忠而言，都是兩難抉擇。

昨天NCC有條件通過電信合併案後，「台台併」的雙方聲明各有玄機。台灣大表示，針對1GHz以下10MHz超標頻譜，限期自主無償繳回，深表遺憾，實務窒礙難行，後續將由董事會決議如何因應。

台灣之星雖對於超標頻譜限期處理，同樣深表遺憾，並強調合併前將以維護用戶權益為第一考量，但台灣之星也強調，配合主管機關審查程序，進行合併相關事宜。

一個交由董事會決議，一個配合審查程序，成為市場熱議焦點。

先前疾呼超標頻譜繳回的龍頭中華電信表示，祝福合併當事人，支持NCC、數位部維持一致頻率分配與管理政策。遠傳與亞太電信均尊重主管機關審議，遠傳表示，持續向公平會提出合併申請，邁向多贏共好。

NCC提出的超標頻譜限期改正三個解方--自主無償繳回、轉讓、交換。但在頻譜三分之一上限法規未修改之前，唯一不在合併案中的中華電信也無法承接多餘頻譜，即使NCC認為可能有新業者加入，但業者回應至今沒看到。

看來看去只剩「無償」繳回一途，因為NCC既「無權」也「無錢」可以補償業者繳回頻譜的價值。當初業者真金白銀競標的珍貴頻譜自主繳回，現在一毛都拿不回，業界認為，存續業者可能提出訴訟，守護自家權益。

業界認為，轉讓難度高、又無法交換，NCC的算盤是業者無償繳回，這就涉及企業財產損失，國庫也沒有把標出頻譜收回、退錢的打算，企業不可能白白損失，NCC要收回勢必對簿公堂，不過，按照這幾年NCC的官司訴訟來看，幾乎一路輸，NCC應先找個好律師，不然光是訴訟費就可能讓NCC感受「不要錢的最貴」。

NCC 中華電信 台灣大

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