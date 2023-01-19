電信兩合併案 有條件過關

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日「有條件」通過電信兩大合併案，除限期在2024年6月30日前改正頻譜超標的問題外，同時要求業者強化建設、提升人口涵蓋、網路頻寬，預估未來五年合計投入逾600億元資本支出，並提供多元資費，照顧弱勢等。

NCC趕在農曆過年前通過合併案，不過，年假過後仍須通過公平會、證交所、證期局等審議程序。業者預估，合併基準日最快定在今年第3季。

NCC審核兩大合併案，超過業者自訂合併基準日及合約日期，日前四家業者已紛紛公告後續合約狀況。隨著用戶、財務等客觀條件改變，加上NCC通過合併案的附負擔，台灣大也對外釋出「可能不併」的訊息，讓市場高度關注合併案後續發展。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC通過台灣大哥大合併台灣之星，依法審查後擬定20項附款及六項行政指導，遠傳合併亞太電信則以附加19項附款及六項行政指導事項通過，兩案都在不到一年內完成審議，感謝數發部共同研商。

翁柏宗表示，要求合併方存續公司（台灣大、遠傳）要提升網路人口涵蓋率，讓品質有感覺，提升網路頻寬，合併後既有消費用戶的契約也要概括承受，提供多元資費，引入其他電信業者（MVNO）之可能，讓用戶權益有保障，用戶有選擇，市場有競爭，提升4G、5G人口涵蓋率分別至99%、98%，更要求兩家業者未來五年投入資本支出逾600億元。

NCC表示，由於兩合併案均有頻譜超標狀況，因此以附款要求2024年6月30日以前處理超額頻譜頻寬，可處理方式包含自主繳回、轉讓給其他電信事業，與其他電信事業交換，如果未在期限內完成改正，將處50萬以上500萬元以下罰鍰，並通知停止使用。

NCC強調，國內外電信業者合縱連橫趨勢已成形，任何電信市場重大變動將對各國產業與終端用戶產生深遠影響，兩件合併案核准後，對國內電信產業乃至國家整體經濟發揮正向影響。後續將積極追蹤存續業者網路整併與基地台增建情形。