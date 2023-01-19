蘋果推新電腦 台系鏈利多

蘋果昨（18）日宣布推出新一代MacBook Pro與Mac mini等筆電與桌機新品，搭載史上最強的M2 Pro與M2 Max晶片。新款MacBook Pro普遍漲價約新台幣5,000元，頂規版售價高達10.99萬元。隨著平均出貨單價提升，可望提振台積電、廣達與精元等供應鏈營運。

蘋果此次是透過發布新聞稿，釋出新品問世相關訊息。Mac mini方面，M2版本定價為新台幣1.89萬起，M2 Pro版本為3.99萬元起。若以去年M1最便宜版本2.19萬元相比，竟便宜了3,000元，逆勢降價，性價比（CP值）相當高，但目前台灣販售時間未定。

蘋果這次發表新版14吋和16吋的MacBook Pro筆電，主要升級重點是採用M2 Pro、M2 Max晶片，同時支援WiFi 6E、藍牙5.3技術，電池續航時間則多了1小時，新版14吋為18小時，16吋為22小時，為歷來Mac之最，且配備首次支援8K顯示器的先進HDMI。

14吋M2 Pro版定價為6.49萬元起，M2 Max為9.79萬元起；16吋M2 Pro版為7.99萬元起，M2 Max版本為10.99萬元起，均與舊款M1 Pro和M1 Max貴了5,000元。

蘋果表示，M2 Pro擴展M2的架構，提供高達12核心中央處理器和19核心繪圖處理器，以及高達32GB的快速統一記憶體；M2 Max以M2 Pro的功能為建構基礎，配備38核心繪圖處理器、雙倍統一記憶體頻寬，以及高達96GB的統一記憶體。

法人認為，蘋果閃電推出筆電新品，其中筆電分別搭配M2 Pro 和 M2 Max，看好隨新品推出有助於台積電5奈米家族產能利用率維持緊繃。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。業界人士指出，台積電已和蘋果合作多年，蘋果推出在Apple Silicon計畫初期就參與合作，力挺蘋果打造M系列晶片，蘋果此次新機搭載M2 Pro晶片，採用台積電第二代5奈米製程技術打造，M2 Max也採用第二代5奈米生產。

圖／經濟日報提供

廣達是MacBook Pro主力代工廠，雖然第1季為傳統淡季，加上工作天數較少，按照過去慣例，廣達第1季筆電出貨量平均將季減雙位數，雖然筆電出貨量將會減少，但是由於MacBook Pro單價高，可望支撐廣達第1季業績。精元為MacBook鍵盤主力供應商，由於首季為傳統淡季，加上農曆過年工作天數減少，預期營收將較去年第4季下滑，惟在蘋果推出新品激勵下，有望為淡季營運添動能。（編譯廖玉玲、記者劉芳妙、尹慧中、蕭君暉）