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達爾總裁盧克修：半導體景氣第3季絕對會回升
達爾集團總裁盧克修今日出席子公司德微及亞科旺年會時指出，半導體景氣德循，每次都呈現「鐘擺效應 」，缺貨時大家搶貨、搶產能；需求轉弱同樣也會調節產能、過度修正庫存；依半導體庫存調節於去年第3季開始調節估計，今年第1季會是谷底，第2季逐步改善；第3季景氣絕對會回來。
至於這波半導體調整，盧克修那個庫存修正最厲害，就會先回升！慮克修表示，原先搶翻天的疫情帶動數位轉型相關產品如筆電、電視等消費性產品，接著手機也受到總體經濟不佳跟著修正，相關3C（消費、電腦及通訊）今年上半年仍處於庫存調整期；雲端及資料中心產品接著修正，依據鐘擺效應推算，今年上半年整個產業會進入過度庫存修正，下半年景氣一定會回來。
至於車用相關產品，雖然近期缺貨情況隨晶圓廠產能鬆動而舒緩，但還是有很多晶片短缺，產業供需情況仍平穩。
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