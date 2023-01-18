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一年內決議電信兩大合併案 NCC：感謝數位部共同研商

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今日宣布完成電信兩大合併案審議，以有條件通過。雖然外界聲聲催，但NCC強調，兩案都在不到一年內完成審議，特別要感謝數位部短期內三次共同研商。

NCC發言人暨副主委翁柏宗表示，NCC通過台灣大哥大（3045）合併台灣之星，依法審查後20項附款及6項行政指導，遠傳（4904）合併亞太電信（3682）在去年3月23日提出申請，以附加19項附款及6項行政指導事項，通過遠傳電信合併亞太電信，兩案都在不到一年內完成審議。

往年NCC審議重大合併案都曠日廢時，當年鴻海（2317）旗下國碁取得4G頻譜後，宣布與亞太電信合併，2014年5月宣布合併，2015年11月才完成審議，費時逾17個月。

相較之下，電信兩大合併案，台灣大合併台灣之星，遠傳電信合併亞太電信，事涉電信產業從五家業者變成三家業者的重大變化，NCC紀要兼顧產業發展與公平競爭、資源合理分配、照顧用戶權益、關懷弱勢族群2件合併案均依電信管理法第26條之規定，考量資源合理分配，除辦理聽證會，聽取外界意見。另為求周延，請合併案當事人及第三人中華電信（2412）到會陳述意見。

NCC強調，基於政府機關行政一體原則，對於坊間報載電信事業間關於1/3頻譜上限爭議，NCC於2022年12月19日、2023年1月9日及1月13日三度邀請數位部到會共同研商合併案所涉及無線電頻率使用及管理事宜，感謝數位部。

加上合併案所涉產業發展與市場競爭因素部分，NCC強調，於2022年12月26日邀請權責機關公平交易委員會意見交流；NCC綜整各界意見及NCC所調查資料後，通盤考量審查因素，審理2件合併案。

NCC內部指出，在合併案遞件申請後，無數個加班夜晚，終於在一年內決議兩大合併案，動作已經算快。

NCC 4G 遠傳電信

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