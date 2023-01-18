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集邦：元宇宙助攻 2026年5G產值上看370億美元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

集邦（TrendForce）今（18）日表示，2023年隨著網通設備如小型基地台和5G FWA升級，以及企業推動5G專網，預估今年5G市場可達145億美元，至2026年可望上升到370億美元，年複合成長率達到11.0%，期間主要受元宇宙相關應用帶動，進一步刺激5G網路需求。

TrendForce表示，5G應用主要劃分為工業製造、能源與設備、醫療、智慧車用、公共運輸與消費性電子產品。以2026年370億產值為依據，其中工業製造占整體應用產值32%為最多，主要運用在工廠內各製造流程智慧化，並結合可視化分析應用；其次為能源領域18%，用於大規模智慧電表連網、發電監測與預測式維護等。

集邦表示，其他還有醫療應用占15%，專注遠距診療以提升偏遠地區臨床效率；智慧車用及公共運輸合計占產值25%，5G的低延遲特性在智慧車用方面可加速實現ADAS（先進駕駛輔助系統），公共運輸則可提供乘客MaaS（交通移動服務）；消費性電子占比10%，主要是替使用者串連各式智慧家電。

集邦指出，從台廠在5G市場布局來看，主要針對小型基地台（Small cell）、企業在商業用5G專網和5G FWA設備進行發展。為因應全球5G通訊、基礎設施、邊緣運算技術等快速發展，中磊亦開發5G小型基地台、5G FWA等設備並大量出貨以提供市場所需，亞旭在2023年CES主打5G專網，積極搶占歐美5G應用服務市場。

TrendForce表示，元宇宙應用服務與雲端服務的最大差異在於更重視多方互動、即時性圖像渲染以及資料同步，讓使用者從原本單純的視訊交流轉化為在共同的平台空間中，透過語言、視覺、虛擬人物的動作等方式有更深的互動交流，傳輸資料的複雜度倍增，且打造元宇宙平台內的數位分身（Digital Twin），最佳即時互動必須仰賴高速、可靠的網路需求，以完善元宇宙應用體驗。

集邦認為，目前元宇宙屬新興應用服務，廠商仍在摸索階段，再加上AR/VR、感測操作等技術也還需要時間發展，元宇宙相關應用需求還需至少2~3年的醞釀，發展重點仍然聚焦在社群、多人遊戲、教育、模擬訓練、共構協作、虛擬會議等。

從全球電信營運商及網通設備廠商布局來看，集邦表示，目前諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）與華為（Huawei）看準元宇宙商機，已陸續投入開發資源在網路環境及網通設備優化，因應元宇宙平台內大量且即時的虛擬互動所需要的高速運算。

集邦舉例，如諾基亞在旗下貝爾實驗室（Bell Labs）針對元宇宙研究人類賦能（Human augmentation）和虛實融合（Digital-physical fusion）兩大關鍵技術；愛立信現階段5G核心網路產品-時間關鍵通訊（Time-critical communication）可優化5G硬體設備，確保提供高可靠度即時服務。

相較於諾基亞與愛立信以優化5G技術為主，集邦說，華為除現有歐美市場外，亦在非洲布局5G硬體設備，肯亞最大電信Safaricom就採用華為建置的基礎設施，成為東非最先啟動5G商用高速網路通訊業者。

5G 元宇宙 網通設備

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