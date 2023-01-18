NCC附款通過合併業者須處理超頻頻譜 台灣大：深感遺憾

台灣大哥大申請合併台灣之星一案，獲國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日決議附附款通過，其中1GHz以下10MHz超頻頻譜，須於2024年6月30日前自主無償繳回，對此決議，台灣大深表遺憾，且實務上窒礙難行，本案後續仍需公平會審議，通過後雙方仍需經過證交所及證期局審議。

台灣大指出，過去一年來已努力向NCC溝通，網路整併先後將包含轉移台灣之星用戶語音服務至VoLTE、將台灣之星近一萬個基站設備及天線逐站拆遷整合至該公司基站、整併關閉台灣之星的核心網路、優化台灣之星用戶的使用品質以降低900頻段縮頻的衝擊、且需置換大量僅支援900頻段之台灣之星用戶終端，這些工作非一年半載得以完成，可惜未獲NCC支持，也因此將無法完成保全台灣之星用戶權益之責，此結果也突顯現有法規無法直接處理電信業合併以後之新局。

台灣大表示，將由董事會決議如何因應。