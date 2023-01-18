瑞昱分紅豐厚！網傳領200多萬元 被讚「真．帝王蟹」

農曆新年假期即將到來，網通晶片大廠瑞昱（2379）公布分紅開獎，根據網友爆料，領上百萬者大有人在，甚至傳出有人領到200多萬元。瑞昱因為公司標誌緣故，被稱為是「螃蟹」公司，又因為分紅豐厚，被盛讚為「真．帝王蟹」。

瑞昱去年合併營收為1,117.89億元，年增5.9％，創歷史新高，同時也連兩年創造千億元以上的業績，前三季每股純益為27.47元。

據了解，瑞昱的分紅分為兩筆四次發放，上述分紅金額拆為第一筆在1月與4月發放，第二筆在10月與隔年7月發放。

針對網友爆料分紅金額，瑞昱不予置評，僅表示依照部門與員工績效表現不同而異。

據了解，瑞昱目前員工數約有6000多人，主要有三大部門，包括網通、PC與多媒體部門，另外還有研發中心等。

對於徵才規劃，瑞昱表示，考慮到目前產業景氣的不確定性，就人才僱用方面會更為謹慎。