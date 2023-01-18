英業達摸彩總獎金逾6千萬！最大獎50萬 每人加發1萬元獎金

英業達（2356）今（18）日表示，該公司2023年旺年會於17日以新春高階主管會方式舉行，集結全球廠區的拜年及高階主管致詞影片，向全體同仁祝賀新年。

英業達董事長卓桐華於致詞指出，過去三年來，在疫情的影響下，感謝同仁的付出，在「直面挑戰、躬身入局」的精神之下，讓英業達公司能繼續往前邁進。過去幾年在5G、電動車還有Healthcare，這三個重要方向上，英業達取得了很好的成果，在去年也成立新事業群，整合資源、加速發展。今年英業達會有更多新的產品、新的客戶，墨西哥廠及捷克廠也會有新廠運作，這些都是支持英業達繼續成長的動能。

這次新春高階主管會議最受矚目的摸彩環節，最大獎為現金獎20萬元，會長葉國一及董事長卓桐華臨時再加碼50萬元現金獎，並宣布每位同仁再加發1萬元現金，總獎金逾6,000萬元，同時也給每人4,000元預算，由部門各自辦理聚餐，犒賞同仁過去一年來的辛勞。