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台灣運彩春節連十天24小時營業 籃球特尾樂加碼最高8,000倍

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
台灣運彩籃球特尾樂春節加碼方案。台灣運彩公司/提供
台灣運彩籃球特尾樂春節加碼方案。台灣運彩公司/提供

台灣運動彩券公司今(18)日表示，農曆春節鴻「兔」大展的時刻即將到來，台灣運彩與您一起喜迎兔年，春節連假十天，提供三大新春過年加碼，包含：24小時投注不打烊、籃球特尾樂加碼最高8,000倍，以及熱門賽事增加單場或場中投注，要陪消費者一起錢「兔」似錦，春節期間都能買運彩、看比賽、更精彩。

台灣運彩春節加碼24小時投注不打烊自1月20日(五)小年夜6：45，到1月30日(一)年初九凌晨1：45，連續十天陪消費者共度新春假期；春節期間新增各項熱門賽事的單場或場中投注，包含：美國職籃(籃球)、墨西哥超級聯賽(足球)、印度超級聯賽(足球)，以及澳洲A級聯賽(足球)等。

消費者喜愛的籃球特尾樂，加碼最高8,000倍，即日起到2月1日(三)14：59，中一尾，獎金從七倍加碼為八倍；中二尾，獎金從70倍加碼為80倍；中三尾，獎金從700倍加碼為800倍；中四尾，獎金從7,000倍加碼為8,000倍。

民眾趕快把握機會加碼投注支持喜歡的賽事及隊伍，更多的精彩賽事資訊及運彩玩法，請上台灣運彩官網www.sportslottery.com.tw查詢。

春節 足球

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